Tragedia a Torremaggiore: agricoltore muore in un incidente stradale, l'uomo era alla guida del suo trattore

Tragedia questa mattina nelle campagne di Torremaggiore. Un agricoltore di 80 anni ha perso la vita per via di un incidente stradale mentre si trovava alla guida del suo trattore con rimorchio, che si sarebbe ribaltato finendo in una cunetta.

Non è però ancora chiara la reale dinamica del sinistro, sul quale indagano i carabinieri giunti sul posto.