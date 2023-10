Terribile incidente tra Torremaggiore e San Severo: sul posto l'elisoccorso, strada bloccata

Al momento non si hanno notizie dettagliate sulle condizioni di una persona gravemente coinvolta in un incidente stradale avvenuto questa sera sulla Sp 30 che collega Torremaggiore a San Severo, in direzione di quest'ultima.

Potrebbe essersi trattato di un incidente autonomo: non è ancora chiaro se sia stata investita una persona che percorreva l'arteria in bici o se invece un'auto sia uscita fuori strada ribaltandosi nei campi circostanti.

La dinamica è ancora in corso d'accertamento. Sul posto, insieme ai sanitari del 118, è intervenuto l'elisoccorso, a bordo del quale, presso l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, è stato trasportato il ferito, di cui non si conoscono al momento le condizioni, comunque gravi.

L'incidente ha provocato l'interruzione della circolazione, con veicoli e autobus di linea bloccati per parecchio tempo.