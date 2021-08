Incidente sulla strada per Torre Mileto: interviene l'elisoccorso, grave uno dei due feriti nell'impatto tra un'auto e mezzo pesante

E’ di tre feriti, di cui uno lieve e un in gravi condizioni, il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sulla provinciale 41 che collega San Nicandro Garganico alla vicina località di mare Torre Mileto.

Per cause ancora in corso d’accertamento da parte dei carabinieri intervenuti sul posto per i rilievi e le indagini del sinistro, un'auto con a bordo una giovane coppia si è scontrata con un autoarticolato.

Sul posto sono giunte due ambulanze del 118 ed è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto di uno dei due feriti, il più grave, presso l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza.

Il sinistro ha creato disagi alla circolazione stradale, tante le auto costrette a fare inversione di marcia. Sul posto anche i volontari della protezione civile.