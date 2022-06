Incidente stradale vicino Torre Mileto: un ferito grave

E' stato trasportato in gravi condizioni in elisoccorso, presso l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, l'anziano alla guida dell'Ape Car coinvolto in un incidente stradale autonomo avvenuto questa mattina intorno alle 9.45 sulla strada provinciale 41 che collega la località di mare Torre Mileto a San Nicandro Garganico.

Per cause ancora in corso d'accertamento, allo svincolo della Superstrada 693, il veicolo si è ribaltato terminando la sua corsa nei campi, poco prima di immettersi sulla litoranea. Sul posto è intervenuta anche una ambulanza del 118.