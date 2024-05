Antonio e Damiano morti sulla Sp 41: per il Giudice è omicidio stradale, 5 anni e 4 mesi all'imputato

Si è concluso oggi il processo per l'incidente stradale che il 17 settembre 2021 costò la vita ad Antonio Russo (originario di San Nicandro Garganico) e all'amico Damiano Chiodi. Il Giudice del Tribunale di Foggia Carlo Protano - a seguito del rito abbreviato scelto dall'imputato - ha emesso una sentenza di condanna a 5 anni e 4 mesi, più 12 mesi di sospensione della patente di guida e interdizione perpetua dai pubblici uffici, nei confronti dell'uomo ritenuto responsabile del sinistro.

Durante la requisitoria, il Pm aveva chiesto una condanna di 4 anni e 8 mesi. A difendere le persone offese, gli avvocati Antonio Gabrieli, Giada Ficarelli e Alessandro Calello.

Come si ricorda, l'incidente avvenne il 17 settembre 2021 sulla strada provinciale 41 tra San Nicandro Garganico e Torre Mileto. Russo e Chiodi erano a bordo del loro mezzo di lavoro che venne travolto da una Mustang (guidata dall'imputato) che percorreva la strada provinciale a velocità sostenuta. In seguito al violento impatto, Russo morì sul colpo lasciando moglie e due bambini piccoli, mentre Chiodi spirò poche ore dopo in ospedale.

Le indagini preliminari per la ricostruzione delle dinamiche dell'incidente cominciarono subito, ma per due anni non si registrarono novità. Tanto da spingere Leonardo Russo (fratello di una delle due vittime) a formulare un appello sulle pagine di FoggiaToday affinché il processo prendesse il via. A quasi tre anni dalla tragedia, è arrivata la sentenza. Entro quindici giorni saranno depositate le motivazioni.