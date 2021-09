Incidente stradale sulla strada per Torre Mileto: violento tamponamento sulla Sp 41, due feriti di cui uno grave

Violento tamponamento, questa mattina, lungo la Provinciale 41, in direzione Torre Mileto.

Due i veicoli coinvolti nell'impatto avvenuto intorno alle 11 di questa mattina: secondo una prima ricostruzione, una Fiat Seicento, con a bordo un ragazzo di 25 anni, avrebbe tamponato - per cause ancora da accertare - una Renault Clio condotta da una donna francese.

Ferite di lieve entità per quest'ultima, mentre per il ragazzo si è reso necessario il trasporto in elisoccorso al vicino ospedale 'Casa Sollievo della Sofferenza' di San Giovanni Rotondo. Al momento non sono note le sue condizioni. I rilievi del caso sono affidati ai carabinieri.