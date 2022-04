Incidente stradale sui tornanti del Gargano: a rilevare il sinistro c'è la Lamborghini della polizia

Incidente stradale sui tornanti del Gargano, a rilevare il sinistro arriva la Lamborghini Huracàn della polizia. E’ successo questo pomeriggio, lungo la Provinciale 53, a Vieste. Ad operare, gli agenti della polizia stradale della sottosezione viestana. La super-car della polizia viene utilizzata per servizi speciali e operazioni da svolgere in estrema urgenza, come il trasporto di organi. In questi giorni, la Lamborghini si trova a Vieste in quanto ‘ospite d’onore’ di una manifestazione sulla sicurezza stradale, in programma il 5 e 6 aprile, nella cittadina garganica (in basso la locandina).