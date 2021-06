Drammatico incidente in moto nel Teramano: morto avvocato foggiano

Incidente in moto in provincia di Teramo. Morto l'avvocato del foro di Bologna originario di Foggia Giuseppe Gliatta

Aveva 46 anni ed era originario di Foggia Giuseppe Gliatta, l’avvocato del Foro di Bologna (dove era residente), che ieri sera ha perso la vita in un incidente stradale mentre percorreva in moto la Teramo-Mare in agro di Mosciano, direzione Teramo a bordo di una Ducati.

Il legale, che aveva anche uno studio legale a Roseto degli Abruzzi, è morto sul colpo. Per lui non ci sarebbe stato nulla da fare. Fatale la rovinosa caduta sull’asfalto dopo lo schianto contro il guardrail,