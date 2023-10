Incidente sulla Tangenziale di Foggia: tir si ribalta allo svincolo per San Severo

Attimi di paura questa mattina sulla Tangenziale 673 di Foggia, direzione Bari, nelle vicinanze dello svincolo per San Severo. Per cause in corso d'accertamento da parte della polizia intervenuta sul posto insieme agli operai Anas, impegnati nella gestione del traffico, un tir si è ribaltato su se stesso. Per sua fortuna, il conducente alla guida del mezzo pesante è uscito illeso dall'abitacolo. Non è stato richiesto l'arrivo dell'ambulanza del 118.

Quello di oggi è l'ennesimo sinistro che vede coinvolti i guidatori di tir e furgonati. Terribile - per le conseguenze riportate al venditore ambulante e per i danni provocati alla merce e al mezzo, quello della mattina del 4 ottobre sulla Statale 89 in agro di San Nicandro Garganico.

Meno grave, ma spaventoso, l'incidente stradale del 7 ottobre sulla Statale 16 a Orta Nova (la foto). Il 29 settembre, invece, sulla Statale 89 nel tratto che collega Foggia a Manfredonia, si era ribaltato un mezzo adibito alla raccolta dei pomodori (qui i dettagli).