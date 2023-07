Incidente sulla Tangenziale 673: scontro tra auto e furgone all'incrocio di via 'Sprecacenere',

E' di un ferito, accompagnato in pronto soccorso da un'ambulanza del 118, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto intorno all'ora di pranzo di oggi 11 luglio 2023 sulla Tangenziale 673 di Foggia, all'incrocio con la Scv Sprecacenere. A scontrarsi un'auto e un furgone, che nell'impatto si è ribaltato su un fianco.

Sul posto, oltre agli operai dell'Anas, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi del sinistro. Cause in corso d'accertamento.