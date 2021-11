Incidente stradale in tangenziale: auto perde il controllo e finisce nei campi adiacenti

Questa mattina, intorno alle 8.30 si è verificato un incidente stradale autonomo lungo la tangenziale di Foggia 673 verso Bari, all'altezza dell'International. Per cause ancora in corso d'accertamento da parte della polizia locale intervenuta sul posto, un'auto è finita fuori strada nei terreni adiacenti. Per fortuna non si è ribaltata.

Sul posto sono intervenuti gli operati dell'Anas e un carro attrezzi per la rimozione del mezzo. Non si è reso necessario l'intervento dei sanitari del 118. Per il conducente dell'auto si è trattato soltanto di un forte spavento.