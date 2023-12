Incidente stradale sulla Tangenziale 673: scontro tra un'auto e un tir

Attimi di paura questa mattina sulla Tangenziale 673, in agro di Foggia, dove poco dopo le nove, per cause in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine presenti sul posto insieme agli operai dell'Anas e al 118, un'auto e un tir sono stati coinvolti in un incidente stradale in direzione Lucera al km 30. La carreggiata è stata momentaneamente chiusa al traffico.

Nel violento impatto, che ha provocato danni ingenti al veicoli, sono rimaste ferite due persone. Per consentire le operazioni di soccorso, rilievi e di rimozione dei mezzi, il traffico è stato deviato lungo la viabilità di servizio adiacente con segnalazioni il loco. Assicurata la gestione della viabilità, è in corso il ripristino della circolazione in piena sicurezza.