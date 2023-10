Incidente tra due auto sulla Tangenziale, l'impatto allo svincolo per Candela

Questa sera, 28 ottobre, si è verificato un incidente stradale a Foggia sulla Tangenziale 673 in cui sono rimaste coinvolte due autovetture. Nell'impatto, avvenuto per cause in corso d'accertamento da parte della Polizia Stradale intervenuta sul posto, due persone sono rimaste ferite.

Si è reso necessario l'intervento di un'ambulanza del 118. Il sinistro è avvenuto sulla rampa di svincolo che conduce alla Statale 'Bradanica' 655 direzione Candela. Il traffico è molto rallentato. Non si conoscono al momento le condizioni dei feriti.