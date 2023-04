Provoca due incidenti e scappa: tre giovani feriti

Ha tamponato una macchina ma ha proseguito la sua corsa e poi è stato preso in pieno da un’altra auto all’incrocio. È accaduto nella notte a Foggia, in zona San Ciro.

Un’Alfa Romeo Giulietta, proveniente da via Silvio Pellico, dopo il primo incidente con una Volkswagen all’altezza di via Fratelli Biondi, non si è fermata e, alla rotatoria di via Benedetto Croce, una Ford Fiesta proveniente da sinistra l’ha travolta ed è finita nel parcheggio della chiesa. Gli occupanti della Giulietta, tre persone, hanno abbandonato il mezzo e si sono dati alla fuga, ma in tarda serata uno di loro si è presentato sul posto.

I tre ragazzi a bordo della Ford Fiesta hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche, mentre il guidatore della prima auto coinvolta non ha riportato ferite. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi del caso.