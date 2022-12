Foggia, tamponamento a catena in viale Europa

Tamponamento a catena, poco fa, lungo viale Europa. Ad entrare in collisione sono state tre autovetture: il fatto è successo a ridosso della rotatoria tra via Smaldone e via Monsignor Lenotti. A causare l'impatto in serie, molto probabilmente, è stata la mancanza della distanza di sicurezza tra i veicoli. Sul posto è intervenuta una ambulanza del 118, ma fortunamente non si registrano gravi conseguenze per i soggetti coinvolti.