Incidente stradale in viale degli aviatori: tamponamento a catena, una donna in codice rosso

Il rocambolesco incidente è avvenuto intorno alle 14,30 su viale degli Aviatori, a Foggia. Quattro le auto coinvolte e una donna in codice rosso in pronto soccorso

E' avvenuto intorno alle 14,30 di questo pomeriggio, l'incidente che ha visto coinvolte 4 auto in viale degli Aviatori, a Foggia dove l'impatto tra una Citroen e una Corsa ha generato un tamponamento a catena. In seguito alla collisione, la Opel Corsa è stata tamponata da una Nissan, a sua volta colpita da una Kia sopraggiunta poco dopo. Due persone sono rimaste ferite lievemente mentre una donna è stata trasportata in pronto soccorso in codice rosso.

Sul posto, oltre agli operatori del 118, è intervenuta la polizia locale per i rilievi e la regolamentazione del traffico.