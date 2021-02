Incidente stradale alla periferia di Foggia: impatto tra un tir e due auto in viale degli Aviatori

Incidente stradale poco fa, lungo viale Degli Aviatori, a Foggia.

Un tir e due auto coinvolte in una sorta di tamponamento a catena che ha interessato quattro persone: si tratta del conducente del tir, della donna alla guida di una utilitaria e del suo bambino e del conducente del secondo veicolo coinvolto.

Al momento non è chiara la dinamica dell'incidente. Sul posto, insieme agli operatori del 118, anche una squadra dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona. I soggetti coinvolti sono stati in parte medicati sul posto, in parte accompagnati in pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Le loro condizioni non sarebbero gravi.