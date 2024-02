Tragedia sfiorata sul Gargano, cinghiali sbucano sulla Superstrada: inevitabile l'impatto con due auto

Ancora cinghiali vaganti sulle strade del Foggiano, una vera e propria "emergenza" di gestione che è costata la vita a più di una persona, e finita già sui tavoli di Provincia, Prefettura di Foggia e Regione Puglia.

L'ultimo episodio, in ordine di tempo, risale allo scorso lunedì sera, sulla strada a scorrimento veloce che collega Cagnano Varano a San Nicandro Garganico. A raccontare l'accaduto è una delle persone coinvolte nel doppio sinistro stradale: "Questa volta è successo a me, ma io sono stata fortunata", esordisce l'automobilista.

"Lunedì sera nel percorrere la strada a scorrimento veloce nel tratto tra Cagnano e San Nicandro, la macchina che mi precedeva ha investito dei cinghiali che attraversavano la carreggiata, io sono riuscita a non finire sull'auto e ad evitare un cinghiale ma un altro non sono riuscita ad evitarlo ed è finito sulla mia".

"Sono riuscita a mettermi a bordo strada e non mi son fatta nulla (a parte un grande spavento), la mia macchina invece è 'ricoverata', ma questo è l'ultimo dei problemi, le auto si aggiustano. I cinghiali invece hanno avuto la peggio", continua.

"Più volte all'anno succedono questo tipo di incidenti su quella strada, c'è chi non è più tra noi per essersi trovato davanti un cinghiale. Possibile che non si possano mettere delle recinzioni per impedirne il passaggio?", si chiede. "Ne va della sicurezza e della vita degli automobilisti e dei cinghiali", conclude.