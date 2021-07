Paura sulla superstrada del Gargano: camion prende fuoco, fiamme alte e lunga coda di auto bloccate

Attimi di paura poco fa sulla superstrada del Gargano all'altezza dello svincolo per Apricena. Per cause ancora in corso d'accertamento un camion ha preso fuoco. Le fiamme hanno distrutto il mezzo nel giro di pochi minuti. Si è formata una lunga fila di auto. La circolazione stradale è interrotta in entrambi i sensi di marcia. Seguono aggiornamenti