A Foggia l'ultimo saluto alle tre religiose morte nell'incidente sulla A16

Si svolgeranno questo pomeriggio alle 15.30 nella parrocchia di Sant’Antonio in via Filippo Smaldone i funerali delle tre suore morte nel tragico incidente stradale avvenuto domenica 13 marzo sulla A16 tra gli svincoli di Candela e Cerignola Ovest. Le tre vittime risiedevano presso l'istituto 'Filippo Smaldone' di Bari.

“Nel terminare il giorno terreno, lasciano in noi la speranza della Resurrezione e la cura del prossimo fatta di presenza silenziosa e sicura” recita il manifesto funebre di suor Candida Lubello, suor Mara Leone e suor Verene Nyiranduhuye, quest’ultima 41enne del Rwanda e insegnante della scuola materna (le immagini video sul luogo della tragedia).

Restano critiche le condizioni delle due suore di 80 e 82 anni ricoverate presso l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza che erano a bordo del minivan con a bordo 13 religiose, finito fuori strada e ribaltatosi in una cunetta al km 156 del tratto autostradale in direzione Canosa. Otto in tutto le sorelle appartenenti alla Congregazione delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori, rimaste ferite nel violento sinistro (qui le condizioni delle altre ferite).