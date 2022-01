Terribile incidente sulla Statale 693 del Gargano

E' di un ferito trasportato in ospedale in elisoccorso il bilancio del rocambolesco e spaventoso incidente stradale avvenuto questo pomeriggio sulla strada a scorrimento veloce del Gargano, per cause ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine intervenute sul posto insieme a una ambulanza del 118 e ai vigili del fuoco.

Alla guida di un'auto terminata fuori strada tra il km 35 e 35 in direzione di Cagnano Varano, c'era un anziano signore. Veloci i soccorsi. L'uomo, per fortuna, era cosciente ma avrebbe riportato ferite serie e un grosso spavento. La strada è rimasta bloccata per circa un'ora prima di essere liberata. Ora si transita regolarmente.