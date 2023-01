Terribile incidente nel Foggiano: 43enne morto nell'impatto tra due auto

Si chiamava Aziz El Fekkak, e aveva 43 anni, l'uomo deceduto nel pomeriggio di ieri, nell'incidente stradale avvenuto sulla Provinciale 83, in agro di Stornara.

El Fekkak, di origine marocchina, viaggiava a bordo di una Ford Galaxy che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con una Mercedes Classe C, sulla quale viaggiava un 34enne del posto, rimasto ferito.

Le condizioni del 43enne, bracciante agricolo, sono apparse subito disperate: estratto dal mezzo dai vigili del fuoco di Cerignola, è stato affidato ai rianimatori dell'elisoccorso, ma è deceduto poco dopo. Sulla dinamica del sinistro sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.

Aziz El Fekkak è la seconda vittima della strada registrata in provincia di Foggia, dall'inizio del 2023. Prima di lui, la 39enne molisana Mariangela Iorio, morta in seguito ad un incidente stradale avvenuto sulla Statale 16, a pochi chilometri da Marina di Lesina.