17enne vittima di un gravissimo incidente stradale: ha bisogno di cure specialistiche

Sono stati incassati oltre 22mila euro in pochissimo tempo. La raccolta fondi pubblicata su Gofundme da Adriano Salvatore per Stefano, ragazzo di 17 anni di Troia che “ha bisogno di urgenti cure fisiatriche e riabilitative in un centro specializzato, a causa di un incidente automobilistico” – si legge – ha riscontrato una grande partecipazione. “Il primo obiettivo dei 20mila è stato raggiunto grazie alla generosità di tutti. Abbiamo deciso di portarlo a 30mila euro viste le numerose richieste da parte di tante persone di cuore. Un calorosissimo abbraccio e ringraziamento a tutti da parte della famiglia”.

La raccolta fondi è stata attivata “nella speranza di un recupero della mobilità”. Già oltre 500 le donazioni. Stefano è rimasto vittima di un incidente un paio di settimane fa. Dopo il ricovero d'urgenza presso il policlinico Riuniti di Foggia, è stato recentemente trasferito in un centro specializzato del Nord. “La famiglia da sola non riesce a sostenere le conseguenti spese. Il piccolo aiuto di ognuno di noi darà a Stefano e alla sua famiglia la possibilità di guardare con speranza al lungo cammino che c'è da percorrere. Grazie per la vostra fattiva energia positiva”.