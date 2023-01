Incidente stradale sulla Statale 90: si ribalta con l'auto e finisce nella cunetta

Auto esce fuori strada e si ribalta nella vicina cunetta. È successo nella tarda mattinata di oggi, lungo la Statale 90, in località Giardinetto: per cause ancora da accertare, una Audi, con a bordo il solo conducente, è uscita fuori strada ribaltandosi nella vicina cunetta.

Necessario l'intervento dei vigili del fuoco che, giunti dal distaccamento di Lucera, hanno liberato il ferito dall'auto, affidandolo alle cure degli operatori del 118. Al momento non sono note le sue condizioni Ai carabinieri il compito di ricostruire la dinamica del sinistro.