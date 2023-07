Bruttissimo incidente tra Mattinata e Manfredonia: elisoccorso sul posto, coinvolti moto e auto

Si è reso necessario l'intervento di due ambulanze medicalizzate e dell'elisoccorso, per soccorrere le persone rimaste gravemente ferite nell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi 2 luglio sulla Statale 89 Garganica nel tratto di strada che collega Mattinata a Manfredonia, all'altezza di un frantoio.

Per cause ancora da accertare, un uomo a bordo di una moto si è scontrato violentemente con un'auto con a bordo due donne. Per il centauro, che ha riportato la frattura di femore e bacino, è stata necessaria una trasfusione praticata sull'elisoccorso, che probabilmente gli salvato la vita.

L'uomo è trasportato a Casa Sollievo della Sofferenza mentre le due donne, ferite lievemente, sono state trasportate al Policlinico di Foggia Per consentire i soccorsi e all'elicottero di Alidaunia di atterrare sull'arteria, il traffico è rimasto paralizzato per oltre un'ora.