Tragedia sulla Statale 89: morto 21enne, feriti 25enne e una ragazza di 19 anni. Il terribile schianto nei pressi di un distributore di carburanti

Si chiamava Domenico Longo e aveva 21 anni il ragazzo morto nel terribile incidente stradale avvenuto questa mattina alle 8.45, al km 172,600 della Statale 89 ‘Garganica’ che collega Foggia a Manfredonia, nei pressi del distributore di carburanti e metano, Petrol Veneta, nella zona industriale in direzione del capoluogo dauno (l'incidente ripreso dalle telecamere).

Una Alfa Romeo Stelvio con a bordo Domenico, il conducente di 25 anni e una ragazza di 19 che era seduta sul sedile posteriore, per cause ancora in corso d’accertamento, si è schiantata contro un muretto situato all’ingresso della pompa di benzina.

Sul posto è stato necessario l’intervento di due squadre dei vigili del fuoco, che hanno estratto dal veicolo semi-accartocciato gli occupanti dell’auto, e dei sanitari del 118 di Manfredonia, giunti immediatamente sul posto a bordo di due ambulanze.

Due dei tre ragazzi - tra cui la vittima - erano stati trasportati a bordo dell’elisoccorso della rete emergenza-urgenza di Alidaunia all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. Per Domenico, foggiano 21enne, non c'è stato nulla da fare. Gravissimo il conducente del veicolo.

Per consentire l'intervento dei soccorsi, la strada era stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, mentre la circolazione deviata sulla viabilità comunale.

La ricostruzione del sinistro è affidata ai carabinieri, che indagano sull'accaduto.

Aggiornato con il nome della vittima alle 14.40