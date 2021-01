VIDEO - Paura sulla Statale 89: camion esce fuori strada e si ribalta nella cunetta all'altezza di Manfredonia Sud

Incidente stradale, poco fa, lungo la Statale 89, in agro di Manfredonia. Per cause ancora in corso di accertamento, un grosso mezzo pesante è uscito fuori strada, terminando la corsa in una cunetta. Il fatto è successo all'altezza dell'uscita Manfredonia Sud.

Sul posto, insieme ai carabinieri incaricati dei rilievi del caso, sta operando una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Manfredonia per la necessaria bonifica e messa in sicurezza del mezzo pesante.

Al momento non sono note le condizioni del conducente del mezzo pesante. Il traffico veicolare non ha subito particolari rallentamenti.