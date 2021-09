Incidente choc sulla Statale 89: scontro frontale in fase di sorpasso, terza auto va in testacoda

Grave incidente stradale, questa mattina, lungo la Statale 89, Manfredonia - Foggia.

Tre i veicoli coinvolti in un doppio impatto, che ha portato al ferimento di due persone: si tratta di una Passat in fase di sorpasso e una Croma che viaggiavano in direzione Foggia, e una Panda che procedeva nel senso opposto di marcia.

All'altezza della progressiva chilometrica 174, la Passat e la Panda hanno impattato lateralmente; nell'urto, complice anche l'asfalto reso scivoloso dalla pioggia, è stata tamponata la Croma che è andata in testacoda. Il bilancio del doppio impatto è di due feriti, di cui non si conoscono le condizioni.

Sul posto, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Manfredonia, giunti sul posto insieme agli operatori del 118, polizia Stradale e Anas. Si tratta del secondo grave incidente registrato oggi, dopo l'impatto mortale avvenuto in mattinata lungo la Provinciale 41, che è costato la vita ad un uomo di 37 anni.