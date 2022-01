Tragedia sul Gargano, camion precipita giù da un ponte: conducente morto sul colpo

Camion esce fuori strada e precipita giù dal ponte: morto sul colpo il conducente. Questa, in breve, la dinamica del tragico incidente avvenuto questa mattina sul Gargano, lungo la strada statale 693 'Dei Laghi di Lesina e Varano'. Il fatto è successo all’altezza del km 43,100, in agro di Carpino, a pochi metri da una galleria. Nulla da fare per il conducente del mezzo. Al momento non sono note le sue generalità. Sul posto, è stato necessario l’intervento del personale di Anas, del 118 e delle forze dell’ordine per i rilievi e per la gestione della viabilità. Registrati rallentamenti al traffico.

Si tratta del secondo incidente mortale in meno di 24 ore sulle strade della provincia di Foggia. Nella giornata di ieri ha perso la vita un giovane padre di vent'anni, nel tratto di strada che collega San Severo ad Apricena (leggi l'approfondimento).