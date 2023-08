Incidente sulla Statale 673, la vittima si chiamava Antonello

Si chiamava Antonello Ferrara il 51enne deceduto nell’incidente dello scorso 25 agosto all’altezza del km 14 della Statale 673. Era a bordo di una Renault Clio che, per cause ancora da accertare, è uscita fuori strada terminando la corsa contro una recinzione a bordo strada. L’uomo è morto dul colpo.

Si tratta dell’ennesima vittima delle strade foggiane e la quarta della Statale 673 (negli ultimi due mesi), la cosiddetta Tangenziale di Foggia, dove neanche un mese prima aveva perso la vita Giuseppe Delli Carri, padre di Daniele ex giocatore e attuale direttore sportivo della Delfino Pescara 1936. In quel caso la sua auto si era scontrata con un camion che trasportava un carico di pomodori. E l’8 luglio, su quello stesso asfalto avevano perso la vita i due fidanzati diciannovenni Ilaria Mirasole e Nicola Di Lorenzo che stavano andando a Marina di Lesina per festeggiare la maturità appena conseguita.

Si tratta di numeri e nomi al netto degli incidenti, fortunatamente senza morti, che si sono verificati durante l’anno su quella strada.

Una estate nera, dunque, quella sulle strade di Capitanata, che conta ad oggi 14 vittime nei soli mesi di luglio e agosto.