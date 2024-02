Tragedia sulla Bradanica: un morto nello scontro tra tre mezzi pesanti

È di un morto e tre feriti il bilancio del drammatico incidente stradale avvenuto questo pomeriggio 31 gennaio 2024, intorno alle16, sulla Statale 655 Bradanica - chiusa al traffico per alcune ore in corrispondenza del territorio di Spinazzola, tra Melfi e Palazzo San Gervasio.

Il sinistro tra tre mezzi pesanti - due dei quali carichi di grano - avvenuto per cause ancora in corso d'accertamento, al km 89,000, ha provocato il decesso di Antonio Caputo, autotrasportatore 50enne di Cerignola, dichiarato morto all'arrivo in ospedale San Carlo di Potenza, dove era stato trasportato in gravissime condizioni a bordo di una eliambulanza.

Oltre ai mezzi di soccorso e ai vigili del fuoco, sul posto sono intervenuti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la regolare circolazione nel più breve tempo possibile. Indagano i carabinieri. Un malore tra le ipotesi.