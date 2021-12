Imbocca contromano la Statale 655, il violento impatto e la tragedia: un morto e tre feriti

E' di un morto e di tre feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nel pomeriggio del 17 dicembre al km 30,700 sulla strada statale 655 'Bradanica' nei pressi dello svincolo di Candela.

La Lancia Y a bordo della quale viaggiava la vittima, il 59enne Marco Simonetti di Lucera, si è scontrata frontalmente con una monovolume, a bordo della quale c’erano tre persone, rimaste ferite.

Secondo l'Anas, uno dei due veicoli avrebbe imboccato contromano la Bradanica, in direzione Foggia. L'impatto dopo poche centinaia di metri. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso. Il personale in servizio, dopo aver effettuato una trasfusione sul posto, ha trasportato il ferito più grave al Policlinico di Foggia. Gli altri due, con politrauma, sono stati trasferiti anch'essi in ospedale a bordo delle ambulanze. I primi ad intervenire sono stati gli i sanitari della postazione della Asl di Foggia di Candela.

Sull’accaduto indaga la polizia stradale. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità. Sul luogo della tragedia anche i carabinieri e i vigili del fuoco.