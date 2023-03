Terribile incidente stradale: 41enne muore nello schianto tra due autovetture

E' di un morto e due feriti il bilancio del grave incidente stradale avvenuto ieri sera, lungo la Statale 645, tra Toro e Campodipietra, nel territorio molisano. A perdere la vita nello schianto tra due autovetture - una Renegade e una Golf - è stato un 41enne della provincia di Foggia, attualmente residente a Gambatesa.

Dalle prime informazioni raccolte, si è trattato di un tamponamento, avvenuto in prossimità del km 10.200 della Statale. Le auto viaggiavano in direzione Foggia: la vittima, che viaggiava sulla Golf è stata sbalzata fuori dall'abitacolo e per lui non c'è stato nulla da fare; dei feriti, due (madre e figlio di 60 e 30 anni) sono in gravi condizioni.

Immediato l'intervento di due squadre dei vigili del fuoco da Campobasso, personale medico e operatori del 118.