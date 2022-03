Incidente stradale sulla Statale 272: violento scontro tra due auto all'incrocio 'della morte'

Terribile incidente stradale sulla Statale 272 tra San Severo e San Marco in Lamis, all'incrocio denominato 'San Matteo', teatro, già in passato, di numerosi sinistri, alcuni anche mortali. Sono tanti i feriti e le persone che hanno perso la vita in prossimità dell'interesezione ribattezzata 'della morte'. Per cause ancora in corso d'accertamento - verosimilmente per una mancata precedenza - due autovetture sono finite fuori strada nei terreni circostanti. Per via del violento impatto, una si è ribaltata.

Sul posto sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco, una pattuglia della polizia, un'ambulanza del 118 e l'elisoccorso. Non si conoscono al momento le condizioni dei feriti e il loro numero, ma non dovrebbero essere gravi. La strada è rimasta bloccata, mentre il traffico in direzione della città dei due conventi, è stato deviato per Apricena.