Grave incidente nel Foggiano: violento impatto sulla Statale tra San Marco e San Severo

Grave incidente stradale sul Gargano. Questa mattina, intorno alle 7.30, si è verificato un violento impatto lungo la Statale 272, la strada che collega San Marco in Lamis con San Severo. Al momento non è noto il bilancio del sinistro. Sul posto, insieme ai sanitari del 118, anche i carabinieri per i rilievi del caso e i vigili del fuoco del distaccamento di San Severo.

