Incidente stradale sulla Statale 272, l'ennesimo al bivio 'San Matteo': "Non si può più aspettare"

Chi attraversa la Statale 272 nel tratto che collega San Marco in Lamis a San Severo, al bivio di 'San Matteo' della strada provinciale 27, suo malgrado può restare coinvolto in un incidente stradale.

Lo sanno bene i conducenti delle tre autovetture coinvolte nell'ennesimo sinistro avvenuto in quel punto, peraltro teatro di incidenti anche mortali.

Napoleone Cera, il consigliere regionale di San Marco in Lamis che da parecchi anni denuncia la pericolosità dell'incrocio, è tornato sull'argomento: "E' una situazione non più rinviabile, che va affrontata per garantire la sicurezza degli utenti" spiega. "Per questo oggi ho scritto all’assessore ai Trasporti della Regione, Anita Maurodinoia, per chiederle la convocazione di un tavolo tecnico tra Regione, Anas e Provincia di Foggia. L’obiettivo dell’incontro sarà quello di trovare una soluzione e decidere quali misure adottare per la sicurezza non solo degli automobilisti, ma anche dei pedoni che attraversano la strada. Mi auguro che l’assessore condivida l’esigenza e l’urgenza della riunione: quando parliamo di sicurezza delle persone, non si può aspettare” conclude Cera.