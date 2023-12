Paura per una famiglia, impatto con l'auto contro una ventina di cinghiali: "Aspettiamo il morto?"

Salve Foggiatoday, stamattina (nrd 1° dicembre) alle 9.30 sulla statale 272 che collega San Marco in Lamis a San Giovanni Rotondo, nei pressi di zona Mila, davanti a me è capitato l'ennesimo incidente stradale che ha coinvolto una famiglia all'interno di una vettura.

Una ventina di cinghiali (ne erano anche di più), hanno attraversato la strada travolgendo l'auto: due cinghiali sono morti sul colpo. Fortunatamente, nonostante l'impatto, l'auto non si è ribaltata.

Ad agosto io stesso sono stato coinvolto in un incidente simile in scooter. Ormai ne contiamo quasi uno a settimana, possibile che non si debba prendere una decisione definitiva, veramente stiamo aspettando il morto?

Spero che questo mio grido d'allarme non resti l'ennesima denuncia a vuoto, ma venga seriamente preso in consegna da qualche istituzione e risolva la situazione!

Segnalazione di Antonio Pompilio