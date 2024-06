Incidente sulla Statale 272: violento impatto all'incrocio 'della morte' di San Matteo

E' di cinque feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto poco prima delle 10 di oggi 22 giugno sulla Statale 272 nel tratto di strada che collega San Marco in Lamis a San Severo, al solito punto, ossia l'incrocio per Apricena denominato San Matteo, teatro di gravissimi sinistri, di cui alcuni anche mortali.

Nell'impatto tra due auto, quella con a bordo tre passeggeri si è ribaltata ed è finita nei terreni circostanti. Nell'altro veicolo viaggiavano invece due persone. Evidenti i segni dello scontro: vetri infranti e carrozzerie di entrambe le autovetture danneggiati.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di San Severo, gli operatori della rete emergenza-urgenza del 118 e l'elisoccorso, che però è tornato indietro non essendo stato necessario il trasporto urgente dei malcapitati in ospedale.

Istituita viabilità alternativa con deviazioni in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.