Terribile incidente stradale sulla Statale 17: coinvolti tre veicoli, almeno sei i feriti

Spaventoso incidente stradale oggi 24 ottobre 2021 in provincia di Foggia lungo la strada statale 17 'Dell'Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico'. A causa di un sinistro in cui sono rimasti coinvolti tre veicoli - le cui cause sono in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine intervenute sul posto - sei persone sono rimaste ferite. Non si conoscono al momento le loro condizioni. Sul posto il personale Anas e il 118 per i i primissimi soccorsi e il trasporto in ospedale dei feriti a bordo delle ambulanze. Il traffico è rallentato in corrispondenza del km 320,500 in agro di Lucera.