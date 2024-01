Incidente stradale sulla Statale 17: tre persone ferite dopo un violento tamponamento

Avrebbe potuto aver conseguenze ben più tragiche l'incidente stradale avvenuto intorno alle 2 di oggi 6 gennaio 2024, sulla Statale 17 a due chilometri da Foggia.

Per cause in corso d'accertamento da parte della Polizia Locale del capoluogo dauno, intervenuta sul posto per i rilievi del sinistro insieme ad un'ambulanza del 118, il tamponamento di una Opel Mokka a una Fiat Panda, auto provenienti da Lucera, ha provocato il ferimento dei due conducenti e di una passeggera della utilitaria.

Evidenti i segni del sinistro, entrambi i veicoli sono rimasti seriamente danneggiati.

Nella stessa notte, due ore dopo, sulla Statale 272, si è verificato un terribile incidente che ha provocato il ferimento di un ragazzo di 17 anni (continua a leggere la notizia).