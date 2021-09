Ciclista travolto e ucciso sulla Foggia-Lucera: è caccia al pirata della strada

Il fatto è successo questa mattina, lungo la Statale 17, in località 'Vaccarella'. Nulla da fare per l'uomo in sella alla bicicletta, un cittadino straniero che stava raggiungendo il luogo di lavoro: nell'impatto con l'auto, è stato sbalzato giù nella cunetta. Sul posto 118, polizia stradale e vigili del fuoco