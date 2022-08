Incidente sulla Statale 16: ciclista trovato riverso a terra in una pozza di sangue

Questo pomeriggio un ciclista è stato trovato riverso a terra, in una pozza di sangue, sulla Statale 16 in prossimità della rotatoria di via Ascoli, a Foggia. L'uomo, un 46enne del posto, aveva una grossa ferita alla parte posteriore del cranio, che gli ha fatto perdere molto sangue. Una squadra dei vigili del fuoco lo ha notato mentre passava per spegnere un incendio poco lontano. L'uomo è stato trasportato d'urgenza al Policlinico Riuniti da un'ambulanza del 118.