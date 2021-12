Incidente stradale sulla Statale 16: deviato traffico in direzione Foggia

A causa di un mezzo pesante ribaltato, lungo la strada statale 16 'Adriatica' è temporaneamente chiusa al traffico la carreggiata in direzione nord, al km 763,450, in corrispondenza del territorio di Trani. Sono al momento in corso le operazioni di recupero del mezzo e di ripristino del piano viabile. Il sinistro ha coinvolto anche un’autovettura e il conducente ne è rimasto ferito. Il traffico, in direzione Foggia, viene deviato al km 765,500 verso l’uscita “Bisceglie/Nord”. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione dell'evento e per ripristinare la viabilità ordinaria nel più breve tempo possibile.