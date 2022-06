Spaventoso incidente sulla Statale 16: violento scontro tra un Suv e un trattore

Speventoso incidente stradale ieri pomeriggio, 1 giugno, intorno alle 17 sulla Statale 16 direzione Bari allo svincolo per Margherita di Savoia.

Per cause in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine giunte sul posto per i rilievi del sinistro insieme ai vigili del fuoco, un Range Rover si è scontrato contro un trattore.

Nell'impatto il suv si è ribaltato terminando la sua corsa al centro strada. Illeso il conducente. Trasportato in codice rosso a bordo di un'ambulanza del 118 di Zapponeta, l'uomo alla guida del mezzo agricolo, non sarebbe in pericolo di vita.