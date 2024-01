Incidente sulla Statale 16: carico fuori sagoma di un mezzo pesante colpisce il viadotto autostradale

Carico fuori sagoma colpisce il viadotto autostradale, chiusa temporaneamente la Statale 16. E' successo questo pomeriggio, all’altezza del km 617,600 a Serracapriola. La chiusura è stata causata da un mezzo pesante in transito lungo la statale il cui carico fuori sagoma ha colpito il viadotto autostradale, danneggiandolo.

La circolazione in entrambe le direzioni è provvisoriamente indirizzata in uscita tra gli svincoli di Chieuti e Ripalta sulle provinciali 44 e 42b. Il personale tecnico di Anas, del gestore autostradale e le forze dell’ordine sono sul posto per effettuare le necessarie verifiche e per ripristinare la transitabilità lungo la statale il prima possibile.