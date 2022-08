Tragedia sulla Statale 16: muore nello scontro tra un'auto e un trattore

Si chiamava Gino Armellotti la vittima dell'incidente stradale avvenuto questo pomeriggio 26 agosto intorno alle 14 sulla Statale 16 in zona Asi, al km 648 alle porte di San Severo. L'uomo era alla guida di un trattore che per cause ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine intervenute sul posto, si è scontrato con un'auto. Violentissimo l'impatto, per il conducente del mezzo agricolo non ci sarebbe stato nulla da fare. Armillotta è la sesta vittima di agosto spezzata sulle strade della Capitanata.

Per consentire le operazioni d’intervento e la rimozione dei veicoli incidentati, il traffico era stato deviato lungo la viabilità limitrofa, con indicazioni in loco. Sul posto sono intervenuti il personale Anas, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza e per ripristinare la regolare transitabilità. Per via del sinistro un tratto di strada era stato temporaneamente chiuso.

A poche ore dall'ennesimo sinistro mortale avvenuto intorno alle 14, il sindaco Francesco Miglio ha lanciato l'appello al Prefetto di Foggia: “Urge un tavolo prefettizio che chieda ad Anas di appaltare le opere entro l’anno".