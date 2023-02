Incidente stradale alle porte di San Severo: frontale tra due mezzi

Incidente stradale alle porte di San Severo.E' successo intorno alle 18.30 di oggi, lungo la Statale 16: per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato un violento frontale tra due mezzi. Al momento non sono note le condizioni dei feriti. Sul posto, per i rilievi del caso e per garantire sicurezza alla viabilità, è intervenuta una pattuglia della polizia stradale e una della polizia locale.