Tragedia sulla Statale 16: morto agricoltore nello scontro tra il trattore e un mezzo pesante, coinvolta anche un'auto

Incidente mortale alle prime luci del mattino sulla Statale 16 Adriatica al km 722,400 all'altezza dell'uscita San Ferdinando di Puglia sud.

A causa di un tamponamento tra un camion e un trattore, un agricoltore barlettano sulla sessantina è deceduto mentre è rimasta ferito il conducente del mezzo pesante. Coinvolta nel sinistro anche una terza autovettura.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e i carabinieri di Trinitapoli per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità.