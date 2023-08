Ennesimo incidente sulla Statale 16, scontro tra auto e tir

Sono ricoverate all'ospedale Masselli Mascia di San Severo le persone coinvolte nell'incidente stradale avvenuto stamani sulla statale 16 nel tratto compreso tra Marina di Chieuti e Marina di Lesina.

Coinvolti nel sinistro, un tir e una vettura (una Volskswagen) che in seguito all'impatto ha sfondato il guardrail finendo fuori strada. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 di San Severo e Serracapriola, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi del sinistro. Non si conoscono le condizioni delle persone ferite.