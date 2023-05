Incidente stradale sulla Statale 16: traffico bloccato all'altezza della zona industriale

Traffico in tilt sulla statale 16 nel tratto di strada che collega Foggia alla zona industriale, al km 683+800, per via di un incidente stradale avvenuto all'altezza dello stabilimento Barilla, che ha coinvolto un furgone Doblò ribaltatosi su un fianco al centro della carreggiata - il cui conducente è stato trasportato in ospedale dagli operatori sanitari del 118 intervenuti sul posto a bordo di un'ambulanza - e un autoarticolato. Bloccata la circolazione, sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco di Foggia.

È temporaneamente chiusa la carreggiata, in direzione Sud. Sono in corso d'accertamento le cause del sinistro. Per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi, il traffico è stato deviato dal km 687,500 lungo la viabilità di servizio adiacente, con rientro lungo la statale al km 682,700. Sul posto sono presenti anche gli operatori dell'Anas e le forze dell’ordine per consentire la normale transitabilità nel più breve tempo possibile.